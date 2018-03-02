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Ученые узнали о способностях дельфинов планировать охоту

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Фото: Global Look Press/Stefan Huwiler
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Серые дельфины способны анализировать информацию о расположении добычи. Это дает им возможность планировать свои действия, учитывая предыдущий опыт. К такому выводу пришли ученые из США и Великобритании, сообщает Journal of Experimental Biology.

Животные дышат воздухом и не могут долго находиться на глубине, поэтому они планируют эффективное пребывание под водой. Ученые установили на спинах серых дельфинов датчики, которые фиксируют перемещения животных, глубину и издаваемые ими сигналы.

В итоге выяснилось, что эхолокацию дельфины начинают практически сразу после погружения. Возможно, они делают это для того, чтобы оценить глубину. Сигналы они подают ровно до того момента, пока не найдут скопление еды.

После охоты они всплывают, но эхолокацию не прекращают до достижения поверхности. Ученые считают, что это сигнализирует об использовании информации, полученной при предыдущих погружениях в поисках пищи, для быстрого поиска еды в следующий.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что дельфины начинают узнавать себя в зеркале раньше, чем дети, — уже через семь месяцев после рождения.

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