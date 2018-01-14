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Дельфины быстрее детей начинают узнавать себя в зеркале

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Фото: TASS/Zuma
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Дельфины начинают узнавать себя в зеркале раньше, чем дети, уже через семь месяцев после рождения.

Американские ученые пришли к этому выводу после экспериментов.

Физиологи из Хантерского колледжа в Нью-Йорке обнаружили, что семимесячная самка дельфина-афалина по кличке Бейли стала «вертеться» перед зеркальной стенкой океанариума, сообщает телерадиокомпания «Мир».

Эксперименты с другими дельфинами подтвердили выводы о том, что они быстро начинают видеть себя в отражении.

Афалины — одни из немногих животных, которые понимают связь между собственным телом и отражением, теперь выяснилось, что они устанавливают эту связь раньше детей, поскольку им нужно быстрее адаптироваться в стае.

10 января портал iz.ru рассказал, что в «Заповедном Приамурье» обнаружены необычные для Хабаровского края насекомые. Они ползают по снегу в лесу, сообщают очевидцы.

По фотографиям научные сотрудники заповедника сделали вывод, что это зимний бескрылый комар из семейства Limoniidae. Сейчас их изучают японские энтомологи. В прошлом году это насекомое было впервые замечено в регионе. Судя по всему, теперь их стало больше.

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