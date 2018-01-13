Ученые из Петербурга объяснили предпочтение моржей держать детенышей слева

Предпочтение укачивать младенца на левой руке свойственно всем млекопитающим, а не только человеку, установили биологи Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Ученые выявили такие же особенности поведения у моржей и лисиц.

Как отмечает пресс-служба учебного заведения, группа исследователей несколько месяцев наблюдала за тихоокеанскими моржами на острове Колючин в Чукотском море, а также за индийскими летучими лисицами на Шри-Ланке. Эти животные были выбраны для эксперимента, поскольку они имеют наиболее тесную связь со своими детьми и рождают только одного детеныша.

«Оказалось, что предпочтение смотреть на мать левым глазом — это свойство, характерное в целом для млекопитающих. Всё дело в правом полушарии, обрабатывающем информацию от левого глаза, которое задействовано в распознавании социально значимых образов, именно оно доминирует в процессе обработки информации о матери», — говорится в сообщении на сайте вуза.

Ученые отмечают, что эти данные могут помочь в будущем при изучении причин детского аутизма и послеродовой депрессии у матерей.