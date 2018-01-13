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Космический грузовик Dragon привезет на Землю лабораторных мышей

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Chris Thompson
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Космический корабль Dragon компании SpaceX покинет Международную космическую станцию (МКС) в субботу. Он доставит на землю результаты научных экспериментов, в частности 20 живых лабораторных мышей. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу NASA.

Грузовой корабль прибыл на МКС 17 декабря. Всего на Землю будет доставлено примерно 1,9 тонн груза. Космический грузовик Dragon должен приводниться у побережья Калифорнии в Тихом океане примерно в 18:00 мск.

Ранее Индия провела запуск ракеты-носителя OSLV, она доставит на орбиту 31 спутник. Пуск был произведен с космодрома на острове Шрихарикота в штате Андхра-Прадеш.

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