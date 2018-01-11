Хозяевам собак в Швейцарии запретили мешать питомцам лаять

Власти Швейцарии ввели запрет на использование автоматических устройств, которые срабатывают, когда собака начинает лаять, и с помощью раздражающих факторов заставляют животное прекратить шум. Об этом сообщила пресс-служба правительства конфедерации.

«Любые устройства, предназначенные для того, чтобы мешать собакам лаять, и включающиеся автоматически, когда животное издает звуки, отныне будут запрещены», — приводит ТАСС выдержку из заявления правительства.

Кроме того, был введен запрет на транспортировку живых ракообразных, в том числе омаров, на льду и в ледяной воде. По новым требованиям владельцы ресторанов обязаны перевозить животных в естественной среде, а перед приготовлением оглушать их и умерщвлять.

30 декабря суд американского штата Коннектикут отказался признать слонов личностями при рассмотрении иска зоозащитников.