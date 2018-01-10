Зимние комары появились в Хабаровском крае

В «Заповедном Приамурье» обнаружены необычные для Хабаровского края насекомые. Они ползают по снегу в лесу, сообщают очевидцы.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», по фотографиям научные сотрудники заповедника сделали вывод, что это зимний бескрылый комар из семейства Limoniidae. Сейчас их изучают японские энтомологи. В прошлом году это насекомое было впервые замечено в регионе. Судя по всему, теперь их стало больше.

Взрослые особи встречаются зимой (с января по март) в оттепели на снегу, где активно ползают даже при отрицательных температурах. Биология вида изучена недостаточно, поэтому на данный момент ученым неизвестны причины изменения численности зимних комаров.

Как писал портал iz.ru, специалисты Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН начали изучать звуковые сигналы, которые издают короеды. Таким образом томские ученые хотят добиться прогресса в борьбе с вредителем — уссурийским полиграфом. Короеды обмениваются между собой определенными акустическими сигналами. Если их использовать, возможно, получится сократить плотность насекомых на деревьях.