Прямой эфир

Зимние комары появились в Хабаровском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В «Заповедном Приамурье» обнаружены необычные для Хабаровского края насекомые. Они ползают по снегу в лесу, сообщают очевидцы. 

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», по фотографиям научные сотрудники заповедника сделали вывод, что это зимний бескрылый комар из семейства Limoniidae. Сейчас их изучают японские энтомологи. В прошлом году это насекомое было впервые замечено в регионе. Судя по всему, теперь их стало больше. 

Взрослые особи встречаются зимой (с января по март) в оттепели на снегу, где активно ползают даже при отрицательных температурах. Биология вида изучена недостаточно, поэтому на данный момент ученым неизвестны причины изменения численности зимних комаров.

Как писал портал iz.ru, специалисты Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН начали изучать звуковые сигналы, которые издают короеды. Таким образом томские ученые хотят добиться прогресса в борьбе с вредителем — уссурийским полиграфом. Короеды обмениваются между собой определенными акустическими сигналами. Если их использовать, возможно, получится сократить плотность насекомых на деревьях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В интернете появилось видео смертельной схватки шершня и паука
Мраморный клоп может оставить новогодний стол без абхазских мандаринов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Вконтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017