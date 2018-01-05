В интернете появилось видео смертельной схватки шершня и паука

В интернете появилось снятое жителем Австралии видео смертельной схватки шершня и паука из семейства Sparassidae («ловчий»).

По словам автора видео, агрессором в схватке выступил шершень. На кадрах видно, как он атакует паука, который пытается сбежать от него. Затем между двумя насекомыми завязывается ожесточенная схватка.

Победителем в этой дуэли вышел шершень, который парализовал жертву многочисленными укусами. В конце записи видно, как шершень пытается утащить жертву. По мнению в комментариях к ролику, поверженный паук станет пищей для личинок шершня.