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В интернете появилось видео смертельной схватки шершня и паука

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Фото: youtube.com
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В интернете появилось снятое жителем Австралии видео смертельной схватки шершня и паука из семейства Sparassidae («ловчий»).

По словам автора видео, агрессором в схватке выступил шершень. На кадрах видно, как он атакует паука, который пытается сбежать от него. Затем между двумя насекомыми завязывается ожесточенная схватка.

Победителем в этой дуэли вышел шершень, который парализовал жертву многочисленными укусами. В конце записи видно, как шершень пытается утащить жертву. По мнению в комментариях к ролику, поверженный паук станет пищей для личинок шершня.

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