Прямой эфир

Осьминог задушил дельфина в Австралии

0
Фото: Global Look Press/Andrey Nekrasov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа австралийских ученых под руководством Наджида Стивенса впервые описала необычный случай убийства дельфина осьминогом. Дельфин стал жертвой собственной добычи в тот момент, когда попытался проглотить моллюска.

Как уточняется в статье Стивенса в журнале Marine Mammal Science, индийские афалины, обитающие в местных водах, часто охотятся на осьминогов, подбрасывая их над водой, чтобы убить и разорвать на части. По словам ученых, дельфины могут расслаблять надгортанник, чтобы проглатывать большие куски пищи.

В августе 2015 года в лабораторию Стивенса принесли погибшего дельфина, изо рта которого торчали щупальца. В результате вскрытия ученым удалось доказать, что проглоченный осьминог был жив в момент проглатывания и засунул щупальце в гортань, чем буквально задушил дельфина.

Как ранее сообщал портал iz.ru, американские ученые пришли к выводу, что дельфины начинают узнавать себя в зеркале раньше, чем дети, уже через семь месяцев после рождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дельфины быстрее детей начинают узнавать себя в зеркале
Установлена причина массовой гибели дельфинов на Кубани

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017