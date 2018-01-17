Осьминог задушил дельфина в Австралии

Группа австралийских ученых под руководством Наджида Стивенса впервые описала необычный случай убийства дельфина осьминогом. Дельфин стал жертвой собственной добычи в тот момент, когда попытался проглотить моллюска.

Как уточняется в статье Стивенса в журнале Marine Mammal Science, индийские афалины, обитающие в местных водах, часто охотятся на осьминогов, подбрасывая их над водой, чтобы убить и разорвать на части. По словам ученых, дельфины могут расслаблять надгортанник, чтобы проглатывать большие куски пищи.

В августе 2015 года в лабораторию Стивенса принесли погибшего дельфина, изо рта которого торчали щупальца. В результате вскрытия ученым удалось доказать, что проглоченный осьминог был жив в момент проглатывания и засунул щупальце в гортань, чем буквально задушил дельфина.

Как ранее сообщал портал iz.ru, американские ученые пришли к выводу, что дельфины начинают узнавать себя в зеркале раньше, чем дети, уже через семь месяцев после рождения.