Немецкий суд отклонил иск экологов против «Северного потока – 2»

Высший административный суд немецкого Грайфсвальда отклонил иск Союза защиты природы, требующий запретить строительство газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах ФРГ. Соответствующее распоряжение распространила в пятницу инстанция. По решению суда, общественный резонанс и надежность поставок энергоносителей играют первостепенную роль в данном случае, передает ТАСС.

Экологи подали иск 5 марта. По мнению правозащитников, в ходе выдачи разрешения были сделаны «вопиющие ошибки». В частности, они считают, что строительство трубопровода не будет иметь значительных последствий для морской среды. Ответчиком выступило Горное ведомство города Штральзунд.

Ранее высший административный суд в Грайфсвальде принял жалобу NABU на решение горного ведомства города Штральзунд, которое одобрило строительство и эксплуатацию газопровода в территориальных водах Германии.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд. Его запуск ожидается до конца 2019 года.