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Арест активов Nord Stream 2 AG не повлиял на «Северный поток—2»

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Фото: Global Look Press/Jens Büttner
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Постановление об аресте активов компании Nord Stream 2 AG не влияет на проект «Северный поток—2», заявили в компании.

Компания – оператор проекта строительства газопровода «Северный поток—2» 29 мая получила постановление об аресте активов в ходе взыскания с «Газпрома» средств по требованию «Нафтогаза» Украины, сообщает «РИА Новости».

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Президент Украины Петр Порошенко 30 мая заявил о запуске в Европе процедуры принудительного взыскания с «Газпрома» $2,56 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

В Швейцарии судебные приставы провели опись имущества в офисе Nord Stream AG. Сообщается, что имущество или активы компании не арестовывали.

Стокгольмский арбитраж в конце февраля обязал «Газпром» выплатить $2,56 млрд в пользу украинского «Нафтогаза». Российская сторона сочла такое решение несправедливым и приостановила все контракты с Киевом на поставку и транзит голубого топлива. В марте «Газпром» обжаловал в суде Швеции решения арбитража.

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