Прямой эфир

Песков прокомментировал сообщения об аресте акций Nord Stream

0
Фото: Global Look Press/Jens Büttner
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кремле не в курсе сообщений об аресте акций проектных компаний «Газпрома» Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в рамках обеспечения решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Очень хочется нить
Куда заведет Россию вторая часть «Турецкого потока»

«Мы не располагаем такой информацией, это арбитражные дела», — ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в СМИ появилась информация, что акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG якобы были заморожены в рамках обеспечительных мер. Официального подтверждения этой информации нет.

Кроме того, сообщалось, что судебные приставы провели опись имущества компании Nord Stream в офисе в швейцарском кантоне Цуг. При этом источники в отрасли отметили, что арестов имущества или акций не производилось.

В феврале Стокгольмский арбитражный суд обязал российскую госкорпорацию выплатить $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза». В конце мая «Газпром» направил в суд Швеции заявление с требованием полной отмены решения Стокгольма по контракту на транзит топлива.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Газпром» договорился продлить «Турецкий поток» до ЕС
«Мы растем выше рынка»
Зампред правления Газпромбанка — об основных тенденциях в области проектного финансирования в России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017