Песков прокомментировал сообщения об аресте акций Nord Stream

В Кремле не в курсе сообщений об аресте акций проектных компаний «Газпрома» Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в рамках обеспечения решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не располагаем такой информацией, это арбитражные дела», — ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в СМИ появилась информация, что акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG якобы были заморожены в рамках обеспечительных мер. Официального подтверждения этой информации нет.

Кроме того, сообщалось, что судебные приставы провели опись имущества компании Nord Stream в офисе в швейцарском кантоне Цуг. При этом источники в отрасли отметили, что арестов имущества или акций не производилось.

В феврале Стокгольмский арбитражный суд обязал российскую госкорпорацию выплатить $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза». В конце мая «Газпром» направил в суд Швеции заявление с требованием полной отмены решения Стокгольма по контракту на транзит топлива.