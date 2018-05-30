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Источник: судебные приставы провели опись имущества в офисе Nord Stream в Швейцарии

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Судебные приставы в Швейцарии провели опись имущества в офисе компании Nord Stream в кантоне Цуг в рамках исполнения решения суда по спору «Газпрома» и «Нафтогаза Украины».

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Как пишет ТАСС со ссылкой на источников в отрасли, эти меры проводятся в рамках обеспечения решения Стокгольмского арбитража, который в феврале обязал российскую корпорацию выплатить $2,56 млрд в пользу украинского «Нафтогаза».

«Местные судебные приставы провели опись имущества в офисе Nord Stream в Цуге в рамках обеспечительных мер по исполнению решения Стокгольма», — пояснил собеседник агенства.

При этом источник в «Газпроме» отметил, что приставы не стали арестовывать имущество или акции компании. В пресс-службе Nord Stream отказались давать комментарии по поводу произошедшего.

В конце мая «Газпром» направил в суд Швеции заявление, в котором потребовал полной отмены решения Стокгольма по контракту на транзит топлива.

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