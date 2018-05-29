«Мы растём выше рынка»

Самый большой спрос в России на проектное финансирование сложился к настоящему моменту в больших инфраструктурных проектах, сельском хозяйстве, добывающей промышленности. Хороший потенциал формируется сейчас, в том числе, и в социальной инфраструктуре. О том, как в целом развивается многомиллиардный рынок проектного финансирования сегодня и какие у него перспективы развития завтра, МИЦ «Известия» поговорили на полях ПМЭФ с заместителем председателя правления Газпромбанка Алексеем Белоусом.

— Что сейчас происходит на российском рынке проектного финансирования? Каковы основные тенденции, которые вы замечаете?

— Вполне можно говорить об определенном оживлении. Связано это прежде всего с реализацией значительного числа инфраструктурных проектов, проектов в сфере сельского хозяйства, тех отраслей, которые показывают наибольший рост по капитальным затратам и двигают экономику страны вперед.

— Где вы видите самый большой спрос на этот инструмент?

— Прежде всего, это дорожная инфраструктура, активно развивается рынок строительства социальной инфраструктуры — школ, больниц, специализированных лечебных учреждений. Здесь мы видим большой спрос. Кроме того, возвращаясь к тому, что я сказал ранее, он наблюдается в проектах сельского хозяйства, где можно рассчитывать, в том числе, на государственную поддержку. Речь идет о мясном и молочном животноводстве. Плюс к этому мы наблюдаем оживление спроса в сырьевых проектах – добывающая промышленность, в том числе цветная металлургия, а также уголь, нефть, газ.

— Каков сейчас портфель Газпромбанка в этой области и какова его динамика за последние годы?

— Портфель — понятие условное. Как, например, оценить портфель по проектам, который находится в настоящий момент в стадии реализации, тем более что многие из них строятся по 3-5 лет? Поэтому мы разделяем их на проекты, по которым прошло подписание кредитной документации, и реализованные. По поводу динамики я могу сказать, что мы растем выше рынка. У нас рост портфеля специализированного финансирования за прошлый год составил порядка 15%, так что по этому направлению мы показываем серьезный рост и надеемся, что в этом году он будет не ниже.

— Судя по всему, год начался довольно успешно, было много сообщений о новых проектах. Вы говорите об оживлении. Тенденция сохранится? За счет чего это происходит? Низкие ставки ЦБ?

— Низкие ставки ЦБ, конечно, помогают. Но здесь, на мой взгляд, это не самый главный фактор. Основная причина — это реализация проектов при дополнительной поддержке государства. Я поясню. Да, сегодня ставки, с учетом инфляции, можно назвать привлекательными, но с учетом горизонта планирования в 8-12 лет мы все равно получаем достаточно большую нагрузку на проект. Поэтому мы поставим в приоритет проекты, где государство обеспечивает дополнительные инвестиционные возможности. Для инициаторов проекта это — субсидии, отсрочки по налогам. Надо сказать, что государство сейчас довольно активно в этой сфере, инструмент развивают все регионы, мы видим с их стороны довольно организованную инициативу — они готовы к реализации крупных проектов.

— Президент Владимир Путин заявил, что одним из приоритетов его нового срока будет активное развитие инфраструктуры, в том числе на принципах ГЧП. Может ли это подстегнуть рост рынка?

— Конечно, мы рады, что этой сфере уделяется такое внимание на самом высоком уровне и надеемся на появление новых интересных проектов, тем более чем потребность страны в новой инфраструктуре хорошо известна. В тоже время работа над любыми крупными инфраструктурными проектами — всегда достаточно длительная и кропотливая. Еще до начала проекта необходимо подготовить ТЭО, договориться с концедентом — чаще всего, это либо государственная компания, либо органы государственной исполнительной власти. Этот процесс занимает достаточно продолжительное время.

В любом случае в области инфраструктурного финансирования мы прогнозируем в этом году рост — в частности, в этом году мы в синдикате с другими банками осуществили финансирование строительства четвертого участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД, один из крупнейших в России проектов по требуемому финансированию, соединит скоростную дорогу Москва – Петербург и М7 «Волга» — прим. портала iz.ru), третий участок ЦКАД был реализован в прошлом году. Это очень серьезный инфраструктурный проект. Также подана частная инициатива по Северному широтному ходу (проектируемая железнодорожная магистраль в Ямало-Ненецком автономном округе протяжённостью 707 километров — прим. портала iz.ru). Все эти проекты — масштабом в десятки и сотни миллиардов рублей. Все это — поступательная, постоянная работа, которая требует времени и приложения сил как частных инвесторов, так и государства. Ну и банков, разумеется.

— Откуда сейчас приходит больший объем бизнеса, если говорить в целом о проектном финансировании, это корпоративный сектор или регионы, например?

— Я думаю, можно условно поделить заказчиков примерно пополам: между крупными компаниями и регионами. Регионы, кстати, очень сильно конкурируют за хорошие проекты, их локализацию.

— В ходе форума было подписано соглашение о строительстве скоростной трамвайной линии «Купчино – Славянка». Расскажете поподробнее?

— Да, это чрезвычайно интересный проект, и мы рады, что в честной борьбе заявок одержали победу. Важно отметить, что нам удалось снизить стоимость проекта для городского бюджета более чем на треть без какого-либо ущерба для его составляющих, опираясь, прежде всего на ожидания роста пассажиропотока. Очень надеюсь, что все пойдет по плану, и уже в обозримом будущем (движение по новой трамвайной ветке будет запущено 2021 г. – прим. портала iz.ru) жители Петербурга и его пригородов, которые сегодня активно развиваются, смогут воспользоваться удобным скоростным трамваем. В конечном итоге, все это делается с учетом, прежде всего, их интересов.

— Можете рассказать немного о проектах Газпромбанка в ближнем зарубежье?

— Да, мы активно работаем в странах СНГ. В Белоруссии в начале этого года был запущен проект по производству переработки рапса и сои, он реализовывается совместно с компанией «Содружество». В Азербайджане — у нас достаточно крупный проект с государственной компанией SOCAR Polymer по производству полиэтилена и полипропилена. Мы надеемся, что он запустится в этом году. В Узбекистане мы работаем в сотрудничестве с Российским экспортным центром (РЭЦ) и ЭКСАРом (российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций — прим. портала iz.ru) в трех крупных инвестиционных проектах.

Наша задача, как мы ее себе видим, — не только профинансировать проект, но и помочь в реализации российского технического оборудования (которое попадает под программы ЭКСАР и РЭЦ) на экспорт. Помогая таким образом поставкам российских технологий в другие страны, мы выстраиваем их в общую технологическую цепочку. И поскольку у нас это получается, мы с готовностью реализовываем подобные проекты, например в Узбекистане.

— Какое у вас в целом впечатление от нынешнего форума? Наблюдаете оживление, может быть больше встреч, новых сделок?

— Мы подписали несколько соглашений с регионами, эти договоренности направлены на реализацию важных проектов в инфраструктурной сфере, промышленном производстве, сельском хозяйстве. Что касается атмосферы форума, то мы видим связанное с этим оживление, очень много переговоров, как в городе, так и на полях самого ПМЭФ. Мы довольны, поскольку все эти переговоры позволяют подписывать соглашения и закладывать сегодня основы конкретных проектов будущего.