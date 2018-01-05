Газовики загрузили металлургов

Новые международные проекты российских газовиков заметно разогнали российскую металлургию. В 2017 году экспорт труб, используемых газовиками, вырос на 60% до 1,7 млн т. Об этом “Известиям” рассказали в Фонде развития трубной промышленности (ФРТП). В 2016 году динамика была существенно ниже. Увеличение экспорта труб, необходимых для перекачки газа, продолжится, прогнозируют эксперты.

Наибольший вклад в рост экспорта сделали используемые для экспортных проектов “Газпрома” трубы большого диаметра (ТБД), рассказали в ФРТП. В 2017 году их поставки увеличились сразу в 2,5 раза до 1 млн т. В 2016 году динамика была скромнее — рост в 1,9 раз, свидетельствуют данные Фонда.

— Это произошло в основном за счет отгрузок российских труб большого диаметра (ТБД) для строительства международных газовых проектов, в основном, “Северного потока-2” и “Турецкого потока”, — рассказал директор ФРТП Игорь Малышев.

“Газпром" заказывает ТБД для ремонта и обслуживания действующих и проектируемых магистральных газопроводов и сетей. Строительство двух новых веток подразумевает не только укладку газопроводов за рубежом, но и расширение существующих транспортных коридоров на территории России. При этом, экспортом считается поставка труб для укладки на шельфовой части газопровода, а также при его выходе на территорию стран-транзитеров и покупателей газа.

Именно за счет экспорта крупнейшие российские металлургические компании сохраняют стабильный объем выпуска труб.

Потребление ТБД на внутреннем рынке стагнирует уже второй год. Это связано со снижением заказов со стороны того же “Газпрома” и “Транснефти”. В 2016 году спрос сократился на 35% по сравнению с 2015-м — до 2,14 млн т . В 2017 году потребление просело еще на 19% до 1,73 млн т. Пот словам представителей ФРТП, это связано с завершением строительства российского континентального участка “Турецкого потока” и ряда других магистральных проектов, курируемых “Газпромом”.

Несмотря на падение спроса на магистральные трубы на внутреннем рынке остальная продукция стабильно уходит отечественным покупателям. По данным Фонда, внутренний спрос на всю продукцию трубных заводов в 2017 году вырос на 3%, а их производство — на 9% до 11,5 млн т. Это обусловлено увеличением объемов бурения, а также развитием добычи на новых территориях с неразвитой инфраструктурой. Заметно выросло и потребление труб для строительства и ЖКХ – на 9%, что связано, например, с подготовкой к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

В правительстве также ожидают увеличения загрузки трубной отрасли в наступившем году и ее сохранения на среднесрочную перспективу, рассказал “Известиям” представитель Минпромторга. Что касается производства ТБД для внутреннего рынка, то его можно было бы поддержать за счет модернизации в ЖКХ.

— Также необходимо проработать возможность стимулирования спроса на новые ТБД путем противодействия незаконному обороту бывших в эксплуатации труб. Это можно обсудить на заседании профильного комитета при Минпромторге, — считают в министерстве.

Впрочем, в энергетике проекты из стран ближнего зарубежья, СНГ и России занимают все меньшую долю в отгрузке. Если в 2013 году на рынок стран содружества было отправлено 76% экспортируемых труб, то в 2016 году – 55%, отмечается в исследовании Высшей школы экономики. Что касается газовых труб большого диаметра, то спрос на них также все больше будет уходить далеко за рубеж, считает промышленный эксперт Леонид Хазанов.

— Трубные компании диверсифицируют структуру продаж. Например, в октябре был подписан контракт с австрийской компанией OMV о поставке труб в Румынию, рассчитывают наладить поставки и в страны Ближнего Востока. Поэтому реализация ТБД внутри России может подсократиться, зато есть шансы, что она вырастет за ее пределами, — пояснил он.

Поддержать рост отгрузок может участие российских трубников в ряде пока обсуждаемых проектов, к примеру, в Пакистане, Индии и Иране, считают в ФРТП. Иностранных заказчиков очень привлекают относительно невысокие цены на российскую продукцию, хотя чаще всего за рубеж трубы заказывают наши же компании, отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

— Есть надежды, что стагнация внутреннего рынка замедлится. Остаются не до конца газифицированными регионы Дальнего Востока, планировалось построить ответвление от “Силы Сибири” до Владивостока, — добавил эксперт.

В дальнейшем профиль российской металлургии, по мнению экспертов, сместится к более крупным и сложным проектам, такими как СПГ-заводы. Несмотря на пока небольшую загрузку трубопрокатных предприятий, в перспективе до 2020 года они нарастят свой выпуск еще как минимум на 10%.