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Порошенко заявил о начале принудительного взыскания денег с «Газпрома»

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Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в странах Европы начата процедура принудительного взыскания $2,6 млрд с «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража.

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«Сегодня было начато обременение акций и других активов« Газпрома» в странах Европы, в частности в Швейцарии, Англии, Нидерландах», — написал Порошенко в Facebook

Украинский президент добавил, что дал поручение не останавливаться на этом и приложить максимальные усилия для того, чтобы обеспечить поступление средств. 

Стокгольмский арбитраж обязал в конце февраля «Газпром» выплатить $2,56 млрд в пользу украинского «Нафтогаза». Российская сторона сочла такое решение несправедливым и полностью приостановила все контракты на поставку и транзит голубого топлива с Киевом. «Газпром» ходатайствовал о частичной отмене данного решения.

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