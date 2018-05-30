Порошенко заявил о начале принудительного взыскания денег с «Газпрома»

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в странах Европы начата процедура принудительного взыскания $2,6 млрд с «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража.

«Сегодня было начато обременение акций и других активов« Газпрома» в странах Европы, в частности в Швейцарии, Англии, Нидерландах», — написал Порошенко в Facebook.

Украинский президент добавил, что дал поручение не останавливаться на этом и приложить максимальные усилия для того, чтобы обеспечить поступление средств.

Стокгольмский арбитраж обязал в конце февраля «Газпром» выплатить $2,56 млрд в пользу украинского «Нафтогаза». Российская сторона сочла такое решение несправедливым и полностью приостановила все контракты на поставку и транзит голубого топлива с Киевом. «Газпром» ходатайствовал о частичной отмене данного решения.