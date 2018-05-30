Штайнмайер призвал Киев перестать критиковать «Северный поток –2»

Украине следует перестать критиковать Германию за ее участие и поддержку энергетического проекта «Северный поток – 2», заявил президент ФРГ Франк–Вальтер Штайнмайер на брифинге в Киеве.

«Вы не должны нас обвинять, даже если мы говорим о «Северном потоке — 2», – приводит слова немецкого президента канал «112 Украина».

Штайнмайер добавил, что все страхи Киева о проекте «Северный поток – 2» не имеют оснований, кроме того, у ФРГ есть возможности обеспечить продолжение транзита российского газа через Украину и после завершения строительства газопровода, отметил он, передает «Газета.ру».

«Вы видели, что Германия прилагает усилия по обеспечению транзита газа через Украину. Для этого идут переговоры с Евросоюзом, надеюсь, они будут результативный», – сказал президент ФРГ.

8 мая президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова рассмотреть вариант сохранения транзита газа через Украину после запуска «Северного потока – 2», если он будет иметь экономическую выгоду.

22 мая президент Украины ПетрПорошенко потребовал остановить строительство «Северного потока – 2» и заявил, что этот проект якобы опасен для всей Европы.