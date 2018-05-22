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Порошенко вновь призвал остановить «Северный поток - 2»

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Фото: TASS/Zuma/Jens Buettner
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Президент Украины Петр Порошенко призвал остановить строительство газопровода «Северный поток-2», поскольку он вреден для всей Европе. 

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«Северный поток – 2» не является экономическим проектом, вредит европейскому единству и должен быть остановлен», — написал он в Twitter.

Проект «Северный поток – 2» строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения бесперебойных и надежных поставок газа в Европу.

Против проекта выступает ряд стран, в их числе Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, планирующие начать экспортировать топливо в европейские страны.

Сам Порошенко не в первый раз обрушивается с критикой на «Северный поток-2». Двумя днями ранее он заявил, что газопровод создается с целью «уничтожения Европы».

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