Порошенко вновь призвал остановить «Северный поток - 2»

Президент Украины Петр Порошенко призвал остановить строительство газопровода «Северный поток-2», поскольку он вреден для всей Европе.

«Северный поток – 2» не является экономическим проектом, вредит европейскому единству и должен быть остановлен», — написал он в Twitter.

Проект «Северный поток – 2» строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения бесперебойных и надежных поставок газа в Европу.

Против проекта выступает ряд стран, в их числе Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, планирующие начать экспортировать топливо в европейские страны.

Сам Порошенко не в первый раз обрушивается с критикой на «Северный поток-2». Двумя днями ранее он заявил, что газопровод создается с целью «уничтожения Европы».