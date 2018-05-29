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На Украине предложили заключить договор с РФ из-за «Северного потока —2»

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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После запуска трубопровода «Северный поток — 2» Украина должна заключить договор с РФ, который гарантирует продолжение транзита газа через территорию республики. Об этом заявил постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

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«Если проект «Северного потока — 2» все-таки реализуется, должны быть юридические гарантии. Не наподобие Будапештского меморандума, а конкретные межгосударственные соглашения. И не двухсторонние, а трехсторонние — между Германией, Украиной и Россией на предмет, например, того, что оговоренные конкретные объемы газа Россия при любых обстоятельствах транспортирует через украинскую систему», — сказал он в интервью «РБК Украина».

По словам Кулебы, поставки газа в Европу посредством «Северного потока — 2» приведут к «колоссальным убыткам» для Украины, а Киев потеряет политический рычаг.

«То есть будет два крана — один в Москве, а второй будет в Берлине. Все. Через германскую экономику, которая сама растет и потребляет газ, она будет влиять и на Восточную Европу», — заявил дипломат.

Газопровод «Северный поток — 2» строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Проект предполагает сооружение двух ниток мощностью 55 млрд кубометров газа в год.

Большинство стран Европы поддерживают проект. Против выступает Украина, которая, по оценкам экспертов, боится потерять выгоду от транзита российского топлива через свою территорию, Польша и страны Прибалтики. Также недовольство выражают США, которые намерены поставлять в Европу свой СПГ.

РФ неоднократно отмечала, что целью строительства является обеспечение бесперебойных и надежных поставок газа в Европу, так как Украина ранее уже нарушала договоренности по транзиту.

Несмотря на это Москва готова сохранить часть поставок через украинскую территорию при определенных условиях.

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