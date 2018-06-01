Загрязнение фенолом воздуха объяснили автотранспортом в Коми

Превышение допустимых концентраций фенола в воздухе обнаружили экологи в нескольких пробах в Коми. В Роспотребнадзоре объяснили загрязнение воздействием автотранспорта.

Превышение ПДК было выявлено в пяти пробах воздуха за 2017 год. Это меньше, чем было зарегистрировано в 2016 году. Эксперты считают, что на состав воздуха негативно влияет автотранспорт, причем эффект наблюдается уже несколько лет.

В Роспотребнадзоре объяснили, что повышенное содержание фенола может действовать на состояние дыхательной системы человека, кровеносной, нервной систем, а также вызывать онкопатологии. Об этом пишет ИА «Комиинформ».

В ведомстве также посчитали, что с 2015 по 2017 годы в зоне загрязнения проживало до 196 тыс. человек.