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В Москве уровень сероводорода в воздухе превысил норму в 2–4 раза

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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На востоке Москвы зафиксировали повышенное содержание сероводорода в воздухе в ночь на 22 мая.

В Косино-Ухтомском районе автоматическая станция контроля обнаружила отклонения от нормы в 3,8 раза, через три часа показатели снизились. В районе Новокосино зарегистрировано превышение предельно допустимой концентрации в 1,8 раза, сообщается на сайте Мосэкомониторинга.

Данные были получены с датчиков, которые контролируют зоны влияния закрытого мусорного полигона «Кучино», мусоросжигательного завода № 4 и Люберецких очистных сооружений.

Отмечается, что метеоусловия 22 мая будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере.

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