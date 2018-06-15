Пушков прокомментировал желание Климкина испортить ЧМ-2018 в России

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв министра иностранных дел Украины Павла Климкина испортить чемпионат мира по футболу в России.

Сенатор отметил, что Киев уже пытался навести тень на РФ, инсценировав убийство российского журналиста Аркадия Бабченко.

«Климкин хочет испортить ЧМ-18?! Тщетно тщение. Пусть забудет. Киев уже попытался это сделать, поставив дурной спектакль с Бабченко и обманув Совбез ООН. Теперь Климкин уже испортить ничего не сможет - весь мир сегодня смотрит на Россию», – написал Пушков в Twitter.

При этом он призвал Климкина «успокоиться и тоже смотреть футбол».

15 июня глава украинского МИДа заявил, что страна должна приложить все силы, чтобы испортить ЧМ, проходящий в России.

«Мы сейчас пытаемся планировать акции таким образом, чтобы каждый фанат, который едет в Россию, понял, что он едет не на футбольный праздник», –– сказал министр.

Перед стартом ЧМ украинские политики и радикалы неоднократно призывали бойкотировать турнир. Сам Климкин в январе заявлял о необходимости организовать протесты на матчах.

15 июня стало известно, что украинские телекомпании решили показывать трансляции игр ЧМ из-за долгов перед Европой.