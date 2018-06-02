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Украинские комментаторы не хотят освещать матчи чемпионата мира в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Украинские комментаторы отказываются освещать матчи чемпионата мира в России, сообщает «Спорт-Экспресс» в субботу, 2 июня.

В частности, с проблемой столкнулся канал «Интер», который ищет комментаторов.

«Не понимаю, как может работать канал с антиукраинской позицией в такое время», — цитирует издание одного из известных украинских комментаторов Дениса Босянока.

21 мая стало известно, что больше всего работать в России в период чемпионата мира по футболу хотят жители стран-соседей — Украины, Казахстана и Белоруссии.

Согласно открытым данным, средняя заработная плата среди вакансий, связанных с ЧМ, колеблется от 50 тыс. до 72 тыс. рублей в месяц.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Всего на мероприятии ожидается не менее 600 тыс. иностранных болельщиков.

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