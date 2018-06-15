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Почти 70% граждан Германии выступили против бойкота ЧМ-2018

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Большинство граждан Германии не поддержали своих политиков в решении бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. Согласно опросу, 69% немцев считает неуместным такое поведение, и лишь 26% респондентов посоветовали бы не ехать на первенство, сообщает телеканал ARD.

Около 42% участников исследования считают, что победу на ЧМ-2018 одержит Германия. Далее идут Бразилия (11%), Испания (9%), Франция (7%). На вопрос о правильности выбора страны-хозяйки чемпионата мнения разделились практически поровну.

10 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не исключает визита в Россию на чемпионат мира по футболу. По словам политика, такие поездки не нарушают ее принципов. Однако еще в марте зампредседателя правящей в бундестаге фракции ХДС/ХСС (партия Меркель — ред.) Михаэль Фукс призвал бойкотировать мундиаль.

14 июня на стадионе «Лужники» в Москве состоялся первый матч чемпионата мира в группе А между сборными России и Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян. В следующий раз они сыграют с командой Египта (Санкт-Петербург, 19 июня), а затем со сборной Уругвая (Самара, 25 июня). Сборная Германии в группе F играет с представителями Мексики, Швеции и Южной Кореи.

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