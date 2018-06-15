Черчесов рассказал о подготовке к матчу с Египтом

Игра сборной России по футболу с соперниками из Египта будет кардинально отличаться от матча с Саудовской Аравией, поэтому к ней необходимо скрупулезно подготовиться, заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

«Понятно, считать мы все умеем, но в футболе этого делать нельзя. Надо готовиться и давать максимальный результат», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

Черчесов также прокомментировал слова главного тренера сборной Саудовской Аравии Хуана Антонио Пицци о том, что россияне его не удивили во время матча. По его словам, коллега не обратил внимание на то, что соперник играл более «дисциплинировано, компактно и злее».

Теперь, считает Черчесов, его подопечным необходимо «отложить в сторону» результаты встречи с саудитами и сосредоточится на следующем матче. Он напомнил, что в прошлом году на Кубке конфедераций сборная России тоже выиграла со счетом 2:0, «но дальше это не помогло». «Если кто-то наденет корону, мы ее собьем. А если не удастся, стадионы у нас большие, мест хватит на всех», — отметил тренер.

Кроме того, стало известно, что полузащитник сборной России Алан Дзагоев, который получил травму в первом тайме матча с командой Саудовской Аравии, выбыл из строя на одну-две недели. Об этом рассказал президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин. Футболист повредил заднюю поверхность бедра после столкновения с защитником противника Мухаммедом аль-Брейком, пишет «Газета.ру».

14 июня на стадионе «Лужники» в Москве состоялся первый матч чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян, которые заработали три очка. В следующий раз они сыграют с командой Египта (Санкт-Петербург, 19 июня), а затем со сборной Уругвая (Самара, 25 июня).