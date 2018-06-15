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На Украине решили показывать матчи ЧМ-2018 из-за долгов

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Украинские телеканалы вынуждены показывать матчи чемпионата мира по футболу, проходящего в России, из-за долгов перед Европейским союзом вещателей. Об этом заявил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания.

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Он отметил, что, несмотря на протесты радикалов и ряда политиков, телеканалы НТН и «Интер» продолжат показ матчей ЧМ-2018.

В противном случае Украина получит новые штрафные санкции от Европейского союза вещателей, а в худшем случае останется без трансляций следующего мундиаля в Катаре.

На своей странице в Facebook Аласания пояснил, что в 2012 году Национальная телекомпания Украины приобрела пакет прав на показ матчей чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов.

В 2013 году сублицензия была передана компании «Интер Медиа Групп» на показ половины матчей.

Однако после того, как НОТУ заявила, что не будет транслировать первенство в России, у нее появился долг перед Европейским союзом вещателей. Причем организация пригрозила Украине штрафами и, в случае неуплаты долга, лишением прав на показ ЧМ в Катаре.

В результате НОТУ согласилась продать сублицензию на показ второй половины игр. Аласания отметил, что таким образом долг перед европейцами удастся погасить.

Перед стартом ЧМ в России украинские политики и радикалы неоднократно призывали бойкотировать турнир, в том числе отказавшись от показа матчей.

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