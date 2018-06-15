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Климкин призвал испортить чемпионат мира по футболу в России

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Фото: TASS/Zuma/Str
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна должна сделать все возможное, чтобы испортить чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Об этом он сказал журналистам в пятницу, 15 июня.

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Чемпионат мира по футболу стартовал с победы сборной России

«Мы сейчас пытаемся планировать акции таким образом, чтобы каждый фанат, который едет в Россию, понял, что он едет не на футбольный праздник», — сказал Климкин агентству «Украинские новости».

Он отметил, что ему вполне понятно желание поддержать свою команду, но не в стране, которая «нарушила все международные правила». 

«Футбольный праздник мы им должны испортить», — добавил министр, передает RNS.

В январе Климкин призывал футбольные организации и болельщиков бойкотировать ЧМ – 2018 или организовать протесты в рамках матчей.

Мундиаль начался в России 14 июня. Он будет проходить в 11 городах России до 15 июля. Сборная Украины не прошла на турнир, выбыв из своей группы.

14 июня матч сборных России и Саудовской Аравии закончился в пользу хозяев стадиона со счетом 5:0. Далее российская команда сыграет со сборной Египта. Встреча пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге.

После церемонии открытия ЧМ в Сети активно обсуждают, что Робби Уильямс сделал неприличный жест на камеру во время исполнения своей песни Rock DJ.

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