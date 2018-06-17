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ФИФА назвала лучший момент третьего дня ЧМ-2018

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Международная федерация футбола (ФИФА) определила лучший момент третьего игрового дня чемпионата мира, проходящего в России.

Как отмечает «Газета.ру», им был признан гол нападающего сборной Исландии Альфреда Финнбогасона в ворота сборной Аргентины в матче группового этапа ЧМ-2018.

Встреча прошла 16 июня на стадионе «Спартак» в Москве. Игра завершилась со счетом 1:1.

Примечательно, что гол Финнбогасона стал первым для сборной Исландии в финальной части чемпионата мира за всю историю мундиаля.

После первого тура в группе D лидирует сборная Хорватии (3 очка), которая обыграла нигерийцев. Второе и третье места заняли Исландия и Аргентина (1). Замыкает четверку в группе сборная Нигерии (0).

Ранее 17 июня сообщалось, что после победы сборной России в первом матче ЧМ российский нападающий Артем Дзюба дал интервью ФИФА, в котором процитировал героя книг о «Гарри Поттере».

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