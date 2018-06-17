Дзюба в интервью ФИФА процитировал персонажа из «Гарри Поттера»

Нападающий сборной России Артем Дзюба в новом интервью для Международной федерации футбола (ФИФА) процитировал Альбуса Дамблдора –– директора Хогвартса из книг о волшебнике «Гарри Поттере».

«Как говорил Альбус Дамблдор, даже в самые темные времена можно найти лучик света», –– приводит слова Дзюбы журналист Игорь Борунов.

Интервью футболиста выйдет в ближайшие дни. По словам Борунова, оно будет опубликовано перед матчем группового этапа ЧМ-2018 Россия–Египет, который состоится 19 июня.

: «Как говорил Альбус Дамблдор, даже в самые темные времена можно найти лучик света».



Очередное огненное интервью любителя саги о Гарри Поттере, нападающего @TeamRussia Артема Дзюбы выйдет в ближайшие дни перед не менее эпическим матчем #RUS-#EGY, не пропустите! pic.twitter.com/wPu4zKftWs — Игорь Борунов, FIFA (@FIFAWorldCupRUS) 16 июня 2018 г.

14 июня сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в рамках первого матча чемпионата мира по футболу со счетом 5:0. Дзюба записал на свой счет один забитый мяч.