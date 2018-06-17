Прямой эфир
Сюжет:

Дзюба в интервью ФИФА процитировал персонажа из «Гарри Поттера»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нападающий сборной России Артем Дзюба в новом интервью для Международной федерации футбола (ФИФА) процитировал Альбуса Дамблдора –– директора Хогвартса из книг о волшебнике «Гарри Поттере».

«Как говорил Альбус Дамблдор, даже в самые темные времена можно найти лучик света», –– приводит слова Дзюбы журналист Игорь Борунов.

Интервью футболиста выйдет в ближайшие дни. По словам Борунова, оно будет опубликовано перед матчем группового этапа ЧМ-2018 Россия–Египет, который состоится 19 июня.

14 июня сборная России обыграла команду Саудовской Аравии в рамках первого матча чемпионата мира по футболу со счетом 5:0. Дзюба записал на свой счет один забитый мяч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дзюба пристыдил журналистов за создание негативного фона вокруг сборной России
Швейцарские болельщики попали в Донбасс вместо ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017