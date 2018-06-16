Василий Голубев: «Лучшие результаты Дзюба показал в «Ростове»

На матче открытия чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии присутствовало немало статусных зрителей — членов правительства РФ, федеральных министров и глав субъектов. Среди них был и губернатор Ростовской области Василий Голубев, в чьем регионе также пройдут матчи мирового первенства.

Футбольный клуб «Ростов», принадлежащий областной администрации, в последние годы добился заметных успехов. В 2014-м дончане выиграли Кубок России, а арендованный командой на этот сезон форвард Артем Дзюба забил в чемпионате страны 17 мячей, что до сих пор является его личным рекордом. В минувший четверг 29-летний футболист стал автором гола и голевой передачи, что помогло сборной России разгромить команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Помимо Артема Дзюбы, в заявку команды Станислава Черчесова на нынешний турнир включены еще три футболиста, заслуживших приглашения в сборную во время выступления за «Ростов». Из состава донской команды, выигравшего сначала серебро чемпионата России, а затем обыгравшего «Баварию» в групповом турнире Лиги чемпионов, на мундиаль приехали защитники Федор Кудряшов и Владимир Гранат, а также полузащитник Александр Ерохин.

После победного матча в «Лужниках» Василий Голубев дал интервью «Известиям», в котором оценил выступление бывших игроков «Ростова» в составе сборной и готовность «Ростов Арены» к играм чемпионата мира.

— Как вам прошедший матч?

— 5:0 — всегда хороший счет, если он в пользу твоей команды. Поэтому какие-то комментарии излишни. Хочется сказать спасибо нашей сборной, ее игрокам и тренерскому штабу. Провели очень хороший матч, использовали свои возможности и заслуженно победили, порадовав всех поклонников футбола в России. Важно, чтобы задор и желание побеждать сохранились у нашей команды на следующие матчи. Надеюсь, что всё получится.

— Как вы оцениваете организацию матча открытия ЧМ?

— В плане организации я не увидел никаких проблем. Возможно, не всё заметил, что-то упустил, но тем не менее всё прошло отлично. Мы все долго ждали этого момента, вся страна готовилась к чемпионату мира. И вот наконец настало время его старта. Думаю, довольны все: и участники соревнования, и наши болельщики, и болельщики из других стран, и организаторы. В общем, Москва справилась успешно. Уверен, в других городах, в том числе и в Ростове-на-Дону, всё будет хорошо.

— Радует, что в заявку сборной России попали несколько игроков, сделавших себе имя в «Ростове»?

— Я думаю, это здорово. Очень красивая история с Дзюбой. Он вышел на замену в матче с Саудовской Аравией и сразу забил. Всё-таки лучшие свои результаты Артем показал в «Ростове». По голам, забитым за сезон в чемпионате России, у него до сих пор лучшая статистика именно в ростовском периоде карьеры. Тогда он окончательно сформировался как ведущий российский форвард и выиграл свой первый трофей — Кубок России. Мы благодарны ему за то время и гордимся его успехами.

— Как думаете, почему игроки из «Ростова» времен Курбана Бердыева не проходят в основной состав сборной?

— Вы знаете, попасть в заявку на чемпионат мира — уже достижение. У нас, помимо Дзюбы, в обойме сборной России на этом турнире еще три человека, ставшие звездами или перезапустившие свою карьеру в «Ростове», — Ерохин, Кудряшов и Гранат. Год назад на Кубке конфедераций был Дима Полоз — жаль, что у него не задался нынешний сезон и он не попал в сборную. Уверен, ребята, которые сейчас находятся в резерве национальной команды, обязательно помогут ей, если главный тренер сочтет нужным выпустить их на поле. Нам, конечно, всегда хочется большего представительства «Ростова» в сборной. Клуб сейчас меняется, и я уверен, в будущем у нас появятся новые претенденты на выступление в сборной и в еврокубках. Мы движемся вперед.

— Уже в воскресенье «Ростов Арене» предстоит принимать матч Бразилия–Швейцария. У вас есть опасения по поводу готовности города к этому событию?

— Вообще ничего не тревожит. Главное, что настроение у ростовчан жизнерадостное и уверенное — все в предвкушении большого праздника. Надеюсь, команды-участницы тоже будут довольны. Они поддерживают контакт с членами Оргкомитета чемпионата мира — насколько я знаю, никаких нареканий к Ростову на данный момент нет. В ближайшее время планирую лично встретиться с представителями делегаций этих национальных сборных, чтобы обсудить все вопросы, услышать их мнение и убедиться, что никаких недочетов нет.

— Уже ясно, кому будет принадлежать арена после чемпионата мира?

— Этот стадион будет однозначно принадлежать ФК «Ростов». Клуб будет управлять им и получит всё для создания эффективной экономической модели своего развития. Уверен, это возможно. Новая арена будет отличным подспорьем для успешной работы «Ростова».

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