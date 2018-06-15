«Через 5–10 лет мы любую команду обыграем»

Созданная к чемпионату мира по футболу инфраструктура позволит повысить уровень российской футбольной сборной. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время посещения Саранска накануне одного из матчей ЧМ-2018. Она подчеркнула, что новые спортивные объекты появились во всех 11 регионах, которые принимают матчи первенства. На их базе будут созданы детские футбольные школы и академии, убеждена председатель СФ.

Столица Мордовии за короткое время преобразилась благодаря подготовке к чемпионату, отметила спикер верхней палаты во время посещения города и осмотра построенных к турниру объектов. В Саранске был возведен не только современный стадион «Мордовия Арена» — в городе также появился гостинично-жилищный комплекс, оборудованы дорожные развилки и набережная.

На базе спортивных объектов, которые получили все 11 субъектов, принимающих матчи ЧМ, будут созданы детские футбольные школы и академии, выразила уверенность Валентина Матвиенко.



— Через 5–10 лет у нас будет такая национальная сборная по футболу, что мы любую команду обыграем, — заявила спикер Совфеда.

Глава Мордовии Владимир Волков, в свою очередь, отметил, что для проведения чемпионата в республике была проведена колоссальная работа.

— Нужно взять пример и работать в обычной жизни так, как к чемпионату готовились. Это — самый большой итог чемпионата, — сказал он.

Комментируя результаты матча между сборными РФ и Саудовской Аравии, который прошел 14 июня в Москве и завершился со счетом 5:0 в пользу россиян, глава республики признался, что прогнозировал окончание игры со счетом 2:0 и впервые в жизни был рад своей ошибке.

— Вы не один, кто ошибся, — ответила Валентина Матвиенко. — Такого подарка, который нам сделала российская национальная сборная по футболу, никто не ожидал. Все думали: «Ну хоть бы на один гол выиграли». В итоге — 5:0. Потрясающая победа, потрясающее событие. Вот вчера я голос сорвала, но обошлось без валидола.

Даже если российская сборная и ее тренер «ничего больше не сделают», это уже историческая победа, заявила он.

— Хотя я верю в то, что они выйдут из группы и их ожидает успех, — добавила спикер.

По экспертным оценкам, чемпионат мира посмотрят более 3млрд человек, и все они оценят уровень проведения мероприятий, считает Валентина Матвиенко.

— Мало того что чемпионат мира — событие планетарного масштаба, за которое боролось много стран и Россия победила, так это еще и мощный стимул, рывок в развитии, — заявила она.

Чемпионат мира по футболу — не только имиджевое событие, способное сделать хорошую рекламу принимающей стороне, но и возможность кардинально модернизировать городскую инфраструктуру, согласен политолог Антон Хащенко.

— Это и новые спортивные объекты, и дороги, и отремонтированные гостиницы, и обновленный транспорт, зоны отдыха, и многое другое. В итоге они остаются в стране и ими будут пользоваться миллионы россиян, — подчеркнул эксперт.

В качестве примера он привел олимпийскую стройку в Сочи. В преддверии Игр город сильно изменился и сейчас пользуется огромным спросом у туристов, что обеспечивает поток средств в местные бюджеты и ресурс для дальнейшего развития территорий, сказал он.

Благодаря чемпионату тысячи людей уже увидели и увидят Россию собственными глазами. Многие из них сделают это впервые, отметил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

— Оказалось, что ужасы, транслируемые средствами массовой пропаганды, не совпадают с ощущениями реальных болельщиков, открывающих новую и совершенно незнакомую для них Россию, — сказал он.

16 июня на стадионе «Мордовия Арена» сыграют команды Перу и Дании. Также в Саранске пройдут матчи Колумбия–Япония, Иран–Португалия и Панама–Тунис.