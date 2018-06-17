Швейцарские болельщики попали в Донбасс вместо ЧМ-2018

Швейцарские болельщики, направлявшиеся на чемпионат мира по футболу в Россию на машине, случайно заехали в Донбасс.

Любители футбола были не в курсе нестабильной ситуации на юго-востоке Украины.

Как сообщила украинский волонтер Анна Домбровская в своем Facebook, путь через линию разграничения болельщикам предложил их навигатор.

«Болельщики ехали на матч Бразилия-Швейцария в Ростов-на-Дону и навигатор проложил им путь через <…> Донецк. Ночевать болельщики планировали в отеле в Амвросиевке. Пришлось мне вспомнить английский, чтобы помочь европейским гостям выехать из опасной зоны и найти другой, более безопасный путь в Ростов-на-Дону», –– рассказала она.

Матч Бразилия — Швейцария пройдет в Ростове-на-Дону 17 июня.

ЧМ-2018 стартовал в России 14 июня. Он проходит в 11 российских городах и завершится 15 июля.

В матче открытия мундиаля сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.