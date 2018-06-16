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Датский нападающий Поульсен признан лучшим футболистом матча ЧМ-2018 с Перу

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Датчанин Юссуф Поульсен признан лучшим футболистом матча ЧМ-2018 с Перу. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

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Сборная Дании обыграла Перу (1:0) в матче группового этапа турнира. Встреча прошла в субботу, 16 июня, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. На 59-й минуте Поульсен забил победный гол.

21 июня датчане в Самаре сыграют с командой Австралии. Сборная Перу в тот же день в Екатеринбурге встретится с французами.

ЧМ-2018 по футболу стартовал в РФ 14 июня и продлится до 15 июля. Турнир проходит в 11 российских городах.

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