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Назван лучший игрок матча Франция–Австралия на ЧМ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Нападающий французской сборной Антуан Гризманн признан лучшим игроком матча с Австралией, который состоялся 16 июня в рамках первого тура чемпионата мира по футболу.

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Как сообщает RT, спортсмен заработал пенальти и сам же реализиовал его на 58-й минуте игры. Встреча проходила на стадионе в Казани и завершилась со счетом 2:1. Помимо Гризманна от сборной Франции гол забил Поль Погба (81-я минута). У австралийцев забить мяч удалось Миле Единаку (62-я минута).

Следующие матчи для сборных Франции и Австралии состоятся 21 июня. Они встретятся с командами Перу и Дании соответственно.

ЧМ-2018 стартовал 14 июня. Турнир продлится до 15 июля, матчи проходят в 11 городах России. В первый день футбольного первенства россиянам удалось обыграть сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.

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