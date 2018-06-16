Назван лучший игрок матча Франция–Австралия на ЧМ

Нападающий французской сборной Антуан Гризманн признан лучшим игроком матча с Австралией, который состоялся 16 июня в рамках первого тура чемпионата мира по футболу.

Как сообщает RT, спортсмен заработал пенальти и сам же реализиовал его на 58-й минуте игры. Встреча проходила на стадионе в Казани и завершилась со счетом 2:1. Помимо Гризманна от сборной Франции гол забил Поль Погба (81-я минута). У австралийцев забить мяч удалось Миле Единаку (62-я минута).

Следующие матчи для сборных Франции и Австралии состоятся 21 июня. Они встретятся с командами Перу и Дании соответственно.

ЧМ-2018 стартовал 14 июня. Турнир продлится до 15 июля, матчи проходят в 11 городах России. В первый день футбольного первенства россиянам удалось обыграть сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.