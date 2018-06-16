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В Москве продлят работу общественного транспорта в ночь на воскресенье

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Фото: ТАСС/Андрей Махонин
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Столичный общественный транспорт — метро, Московское центральное кольцо, шаттлы до стадионов и регулярные наземные маршруты в ночь на воскресенье, 17 июня, будут работать до трех часов ночи.

В пресс-службе департамента транспорта Москвы «Интерфаксу» рассказали, что транспорт продлит работу из-за времени начала игр чемпионата по футболу. Так, в субботу, 16 июня, состоятся четыре матча, последний начнется в Калининграде в 22:00 мск.

16 июня движение транспорта будет ограничено вблизи стадиона «Спартак» в Москве. 13 июня сообщалось, что движение транспорта у столичных стадионов ограничат в связи с началом ЧМ-2018.

За время проведения чемпионата работу общественного транспорта столицы продлят до 3:00 трижды: в ночь на 28 июня, на 4 июля и на 12 июля.

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