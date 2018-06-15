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Движение транспорта ограничат в Москве 16 июня в районе стадиона «Спартак»

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Движение транспорта будет ограничено вблизи стадиона «Спартак» в Москве 16 июня. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Отмечается, что часть улиц будет полностью перекрыта в соответствии с требованиями Международной федерации футбола (ФИФА). В частности, полностью запрещено движение транспорта будет на Волоколамском проезде, на проезде Стратонавтов, на развороте на Волоколамском шоссе в сторону Московской области, а также на пересечении с Волоколамским проездом и в Сходненском тупике, передает телеканал «Звезда».

Кроме того, на улицах в районе стадиона «Спартак» будут действовать ограничения на парковку. Изменения введены в столице только на время проведения матчей чемпиона. Исключения будут действовать только для жителей зоны ограничений, которые смогут проехать к своим домам по специальным пропускам. Автомобилистов просят заранее продумывать маршруты объезда.

13 июня сообщалось, что движение транспорта у стадионов Москвы ограничат в связи с началом ЧМ-2018.

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