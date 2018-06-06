На МЦК сократятся интервалы движения поездов

Интервалы движения поездов на Московском центральном кольце (МЦК) уменьшатся до четырех минут, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Мы стараемся уменьшить разрыв между поездами, увеличить частоту поездов, перешли на пять минут, затем будем переходить на четыре минуты», — сказал градоначальник в эфире «Первого канала».

Собянин отметил, что загрузка МЦК за два года работы достигла максимального значения: ежедневно поезда перевозят порядка 400 тыс. пассажиров.

«Мы предполагали, что 400 тыс. пассажиров мы достигнем лет через шесть-семь, а по сути дела через два года мы имеем максимальную загрузку», — добавил мэр.

Ранее столичные власти сообщили, что с начала текущего года Московское центральное кольцо перевезло более 44 млн пассажиров.