Марадона извинился за курение во время матча Аргентина — Исландия

Легендарный игрок Диего Марадона попросил прощения за курение на матче чемпионата мира по футболу в России между сборными Аргентины и Исландии. Об этом он написал в воскресенье, 17 июня, на своей странице в Facebook.

«Я, честно, не знал, что на стадионах запрещено курить. Я приношу свои извинения всем болельщикам и организаторам», — говорится в сообщении.

Марадона также отметил, что день был сложный для аргентинцев, и он волновался.

16 июня сборная Аргентины в стартовом матче на чемпионате мира в России сыграла вничью с командой Исландии со счетом 1:1.

Марадона признан одним из лучших футболистов ХХ века. После дебюта на чемпионате мира в 1982 году аргентинца назвали наследником величайшего на тот момент футболиста мира Пеле.

16 мая Марадона стал председателем правления белорусского футбольного клуба «Динамо» (Брест).

Контракт 57-летнего Марадоны рассчитан на три года. К своим полномочиям он приступит после завершения чемпионата мира по футболу в России.

Аргентинский специалист будет заниматься вопросами стратегического развития клуба. Также Марадона будет взаимодействовать со всеми его подразделениями, включая детскую академию «Динамо-Брест».