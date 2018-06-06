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СМИ сообщили о госпитализации Марадоны

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Легендарный аргентинский футболист и специалист Диего Марадона госпитализирован в Колумбии. Причиной стала боль в левом колене, сообщает The Sun.

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Аргентинец проходит лечение у врача Германа Очоа, который оперировал его колени 17 лет назад. По словам медика, футболисту предстоит пройти комплексное обследование. Он будет находиться в больнице ближайшие 6–8 дней.

15 мая текущего года Диего Марадону назначили на должность председателя правления брестского «Динамо». Контракт с 57-летним специалистом рассчитан на три года.

При этом аргентинец вправе досрочно покинуть клуб, если в течение ближайшего года не сможет приспособиться к погодным условиям в Белоруссии.

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