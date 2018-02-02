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Марадоне запретили въезд в США из-за оскорбления Трампа

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Фото: Global Look Press/Napoli/Giacomino/Ropi
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Легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне отказали во въезде в США из-за нелицеприятных высказываний в адрес американского президента Дональда Трампа.

Юрист Матиас Морла рассказал, что аргентинец впервые с 1994 года решил посетить США для дачи показаний на суде над его бывшей супругой.

Он отметил, что перед интервью просил Марадону ничего не говорить о США, однако тот не прислушался к его совету.

На вопрос, что он думает о Дональде Трампе, он назвал его чиролитой — марионеточной куклой. Этим словом в Аргентине описывают кого-то незначительного, передает телеканал RT со ссылкой на зарубежные СМИ.

Диего Марадона не первый раз негативно высказывается о президенте США Дональде Трампе. Ранее он заявлял, что воспринимает американского лидера как героя комикса или мультфильма.

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