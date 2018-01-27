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Марадона поддержал осужденного за взятки экс-президента Бразилии

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Фото: Global Look Press/Insidefoto
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Знаменитый футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона поддержал экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва, приговоренного к 12 годам тюрьмы за коррупцию.

«Дорогой Лула, Диего с тобой!» — написал спортсмен в своем Instagram.

 

Lula querido, el Diego está contigo! @luizinacioluladasilvaoficial

Публикация от Diego Maradona Oficial (@maradona) Янв 24, 2018 at 4:58 PST

Ранее портал iz.ru сообщал, что Марадона опубликовал селфи с президентом РФ Владимиром Путиным. На фото также присутствуют президент ФИФА Джанни Инфантино и двое известных футболистов.

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