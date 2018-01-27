Марадона поддержал осужденного за взятки экс-президента Бразилии
Знаменитый футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона поддержал экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва, приговоренного к 12 годам тюрьмы за коррупцию.
«Дорогой Лула, Диего с тобой!» — написал спортсмен в своем Instagram.
Lula querido, el Diego está contigo! @luizinacioluladasilvaoficial
Публикация от Diego Maradona Oficial (@maradona) Янв 24, 2018 at 4:58 PST
Ранее портал iz.ru сообщал, что Марадона опубликовал селфи с президентом РФ Владимиром Путиным. На фото также присутствуют президент ФИФА Джанни Инфантино и двое известных футболистов.