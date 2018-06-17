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Мексиканец отправил свою картонную копию на ЧМ в Россию из-за запрета жены

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Фото: Кадр из видео/РЕН ТВ
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Группа мексиканских болельщиков посещает матчи сборной Мексики в России с картонной версией своего друга Хавьера. Как оказалось, мужчина не смог поехать на чемпионат мира из-за запрета супруги. 

На картонном изображении, выполненном в полный рост, Хавьер предстал в голубой футболке с надписью «Моя жена не пустила меня». Он вместе со своими живыми друзьями передвигается по России на микроавтобусе и публикует фотографии на странице в Facebook Ingue Su Matrushka.

А вот настоящий Хавьер следит за играми сборной Мексики из дома вместе со своей строгой женой.

Мексиканская сборная сыграет против команды Германии в воскресенье, 17 июня, на стадионе «Лужники» в Москве.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу открылся 14 июня и продлится по 15 июля. Матчи проходят в 11 городах страны.

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