Прямой эфир
Сюжет:

Кафе в московских парках предоставят скидки болельщикам ЧМ-2018

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кафе в парке Горького, «Музеоне» и «Зарядье» предоставят скидки держателям паспортов болельщика чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Ни «бе», ни Месси
Третий день футбольного чемпионата преподнес массу сюрпризов

Чиновник призвал болельщиков выбирать пешие маршруты, чтобы можно было посетить парк Горького и «Музеон», расположенные недалеко от стадиона «Лужники», и воспользоваться скидкой, которая в дни матчей составит от 5% до 10%. Он уточнил, что дорогу до столичных парков подскажет специальная памятка с картой на шести языках, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что Москва возглавила рейтинг городов по посещаемости игр ЧМ-2018. На втором месте оказался Петербург, на третьем — Сочи. Самым популярным среди фанатов стал матч открытия мундиаля между сборными России и Саудовской Аравии на столичном стадионе «Лужники». Игру, завершившуюся со счетом 5:0 в пользу россиян, посетили 78 тыс. зрителей.

Чемпионат мира по футболу 2018 года открылся 14 июня и продлится по 15 июля. Мировое первенство принимают 11 российских городов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Об этом предупредил МИД России
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Об этом предупредил МИД России
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017