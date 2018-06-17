Кафе в московских парках предоставят скидки болельщикам ЧМ-2018

Кафе в парке Горького, «Музеоне» и «Зарядье» предоставят скидки держателям паспортов болельщика чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Чиновник призвал болельщиков выбирать пешие маршруты, чтобы можно было посетить парк Горького и «Музеон», расположенные недалеко от стадиона «Лужники», и воспользоваться скидкой, которая в дни матчей составит от 5% до 10%. Он уточнил, что дорогу до столичных парков подскажет специальная памятка с картой на шести языках, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что Москва возглавила рейтинг городов по посещаемости игр ЧМ-2018. На втором месте оказался Петербург, на третьем — Сочи. Самым популярным среди фанатов стал матч открытия мундиаля между сборными России и Саудовской Аравии на столичном стадионе «Лужники». Игру, завершившуюся со счетом 5:0 в пользу россиян, посетили 78 тыс. зрителей.

Чемпионат мира по футболу 2018 года открылся 14 июня и продлится по 15 июля. Мировое первенство принимают 11 российских городов.