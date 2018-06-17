Ни «бе», ни Месси

Как и португальцы с испанцами, аргентинская сборная начала турнир в России ничьей. Но насколько же разными получились эти матчи и достижения двух главных звезд мирового футбола – Роналду и Месси. Подробности — в материале издания «Спорт-Экспресс», подготовленном специально для портала iz.ru.

В личном споре – 0:3

Лео Месси, несомненно, видел гала-шоу в исполнении Криштиану Роналду в игре со сборной почти уже родной им обоим Испании. Лео Месси вряд ли настолько же обуревают зависть и тщеславие, когда его загорелый конкурент в заочном споре за титул Короля футбола выступает со своими концертами и затмевает его ювелирные чудеса. И все же – опять же, вне всяких сомнений, – Лео Месси намеревался сыграть свою партию не хуже. Тем более что имя оппонента Аргентины на «Ис» только начиналось, а дальше все казалось намного проще и прозаичнее.



К концу первого тайма Лео начал подозревать, а в середине второго тайма окончательно понял: что-то пошло не так, и сравниться с Роналду, видимо, не удастся. По крайней мере, на сей раз. Криштиану в первом тайме накануне забил два гола. Месси – ни одного, а главное – не использовал, в отличие от вожака чемпионов Европы, 11-метровый. И если до этого момента еще были сомнения в том, что исландцы смогут сдержать натиск аргентинцев, то после неудачи Месси они начали испаряться, как билеты на матч открытия и финал в Лужниках сразу после начала продаж.



Один шанс у великолепного аргентинца все-таки оставался. Роналду накануне вытащил Португалию из ямы поражения роскошным ударом со штрафного в концовке встречи. Месси тоже предоставилась такая возможность, причем его гол стал бы победным. Но Лео упустил и ее. Команда-финалист ЧМ-2014 начала нынешний турнир потерей очков на ровном месте, а лучший аргентинец – отставанием в три гола от лучшего португальца.

Глупые насекомые

Проблема Аргентины, конечно же, не в Лео и не в его промахах. Наоборот, не будь его, аргентинскую команду вообще не принимали бы в расчет, как потенциального претендента на высокие места. В ней полно звезд-нападающих, но совершенно невнятная линия обороны. Она много лет выступает стабильным составом, но так и не выработала четкую игровую модель. Никому не понятен принцип ее футбола: кристаллизуется ли он вокруг Месси, или гений из «Барселоны» встроен в пазы какой-то системы. Непонятной со стороны, но крепко сцепленной во все стороны.



Не удивительно, что из отборочного турнира Аргентина вышла, что называется, в последнюю минуту. И то лишь благодаря талантам ее маленького идола, который в одиночку, став сам себе и ассистентом, и напарником, и тренером, обыграл Эквадор. Тем более нет ничего странного, что в бою с исландцами, не слишком классными и мастеровитыми, но упертыми, сплоченными, вдохновенными и, что важнее всего, сыгранными, знающими, что и как нужно делать, аргентинцы сподобились лишь на то, чтобы полтора часа безнадежно колотиться тщедушными телами об могучие мускулы противников, словно глупый шмель в стекло рядом с раскрытой оконной створкой. Не применив совсем ничего из богатого арсенала технических достоинств и изысков, какими большинство из них персонально наделено.





Нельзя исключать, что талантов Месси хватит для того чтобы справиться с нигерийцами, а свирепых подкатов Маскерано и Отаменди – на ничью с Хорватией, и совокупность этих паллиативов выведет Аргентину в плей-офф. Но в том виде, в каком она предстала в первой встрече чемпионата, этот прорыв станет для нее лебединой песней. А к следующему чемпионату Месси исполнится уже 34 – возраст, в котором героями Кубка мира не становятся даже гении.

Джанни-радары

Третий день ЧМ был насыщен футболом до предела. Состоялись еще три матча, и каждый чем-нибудь отметился. В Казани первыми гостями стали еще один фаворит – Франция, и еще один островитянин – Австралия. Как и аргентинцы, французская команда уткнулась в тупик безыдейности и едва не пала жертвой чужого одухотворения: австралийцы нередко держали игру под полным контролем и грозили опасными наскоками. Но видно Дешам где-то отыскал кубышку счастья и потихоньку черпает оттуда крупицы удачи, когда не идут дела. Вот и теперь под самый занавес матча тычок Погба рикошетом от защитника превратился в удар под перекладину, а мяч отскочил от нее за линию ворот, а не перед ней. Но французам ни в коем случае нельзя забывать, что фортуна – чрезвычайно переменчивая дама и может изменить в самый неподходящий момент.



Например, уже в следующей встрече с перуанцами. Их-то удача крепко обделила: десяток верных голевых моментов создали Фарфан и компания в Саранске у ворот датчан – но мяч упрямо не хотел в них залетать. Творил чудеса в защитном датском решете и вратарь Шмейхель. А его партнеры, считанное число раз ударив в перуанский створ, однажды в них все-таки попали и выиграли.



В этой встрече произошла ситуация, которую хорошо бы сразу пресечь. Иначе, став тенденцией, она может повлечь непредсказуемые последствия. На исходе первого тайма датский игрок сфолил в своей штрафной. Рефери из Гамбии не отреагировал, и игра продолжалась до того момента, пока мяч из нее не вышел за пределы поля. Только тогда судья отправился к монитору и после просмотра назначил 11-метровый.

Штука же в том, что Дания запросто могла добежать до чужих ворот и забить туда по всем правилам. И что? Отменять гол? Но ведь матч не был остановлен даже условно, жестом, указующим на отложенный штраф. А если засчитать гол и назначить пенальти, то наказание окажется всего лишь полумерой – ведь пропущенный с пенальти мяч, получается, был, можно сказать, заранее отыгран! В общем, система VAR, все эти радары Джанни Инфантино по всему периметру поля, пока еще крайне несовершенна. И неизвестно, какие еще сюрпризы и странности она таит.

Первый, восьмой и девятый

Единственный матч, где и ход, и итог полностью соответствовали как предыгровым раскладам, так и положению дел на поле, состоялся поздним вечером в Калининграде. Сборная Хорватии убедительно превзошла Нигерию и возглавила таблицу группы D.



Сегодня парад грандов продолжится. На арены выйдут Бразилия – против Швейцарии, и Германия – против Мексики. Если опираться на уже собранные впечатления, то и эти два монстра не покажут нам всего, на что способны. Фавориты, есть подозрение, дружно, хотя и не сговариваясь, решили в начале не форсировать форму, не гнать лошадей со старта, а разгоняться постепенно и выйти на крейсерский ход к решающим матчам плей-офф.

Да, бразильцы в товарищеских матчах продемонстрировали шик-блеск-красоту – но ведь и французы, было дело, впечатляли, а сейчас немного скукожились. Германия же и перед чемпионатом выглядела утомленной, пожеванной от нагрузок. Видимо, сегодня и те, и эти постараются набрать очки, что называется, «на классе». А уже в конце следующей недели, во втором туре, вместе с очками начнут набирать и обороты.



За три дня чемпионат посетил семь городов и восемь стадионов. Сегодня «Лужники» первыми среди всех примут второй матч – с участием немцев. А праздник первого поцелуя с Кубком мира состоится в Ростове-на-Дону, где выступит Бразилия, и Самаре. Сюда пожалуют любимица болельщиков на ЧМ-2014 Коста-Рика и давно не посещавшая крупных соревнований Сербия. Их противоборство отворяет воскресную программу.

Интересно, на что из увиденного оно будет похоже? На исступленный штурм перуанцами датской крепости? На легконогий хорватский перепляс в окружении нигерийцев? Или же на томный до 45-й минуты и фееричный в следующие 45 матч открытия? Можно предположить, что он, как и любой другой матч этого чемпионата, сочинит свой, ни на что не похожий сюжет.