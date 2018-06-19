Моуринью дал прогноз на матч ЧМ-2018 Россия — Египет

Португальский футболист и тренер Жозе Моуринью дал прогноз на матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Египта и России.

Он отметил, что именно эта игра станет решающей в борьбе за выход в плей-офф, причем португальский тренер положительно оценил шансы российской сборной на победу. По его мнению, как и в случае с Саудовской Аравией, Россия одержит победу, но для этого ей необходимо остановить лидера египетской команды — Мохаммеда Салаха, пишет RT.

Моуринью подчеркнул, что следующий соперник российской команды — Уругвай, более опытен, чем Египет и лучше подготовлен к подобному уровню конкуренции, поэтому третий матч будет серьезнее.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Сборная России в первом матче группового этапа обыграла Саудовскую Аравию со счетом 5:0 14 июня, во втором туре наши футболисты встретятся с Египтом в Санкт-Петербурге 19 июня, в третьем — с Уругваем 25 июня.

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