Петербург вошел в тройку городов по посещаемости матчей ЧМ-2018

Санкт-Петербург вошел в тройку городов-лидеров по посещаемости матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Рейтинг составило агентство ТурСтат.

Сообщается, что за первые три дня мирового первенства в России игры посетили почти 370 тыс. болельщиков. В топ рейтинга вошли Москва, Петербург и Сочи.

Самым популярным среди болельщиков стал матч Россия – Саудовская Аравия. Игру на московском стадионе «Лужники» посетили 78 тыс. зрителей.

Ранее сообщалось, что в Северной столице ввели особый противопожарный режим на время проведения чемпионата мира по футболу. Согласно постановлению губернатора, разводить костры нельзя до 16 июля. Также в это время запрещено жечь сухую траву и мусор.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу открылся 14 июня и продлится по 15 июля.