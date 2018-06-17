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Петербург вошел в тройку городов по посещаемости матчей ЧМ-2018

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Фото: ТАСС/Сергей Коньков
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Санкт-Петербург вошел в тройку городов-лидеров по посещаемости матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Рейтинг составило агентство ТурСтат.

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Сообщается, что за первые три дня мирового первенства в России игры посетили почти 370 тыс. болельщиков. В топ рейтинга вошли Москва, Петербург и Сочи.

Самым популярным среди болельщиков стал матч Россия – Саудовская Аравия. Игру на московском стадионе «Лужники» посетили 78 тыс. зрителей.

Ранее сообщалось, что в Северной столице ввели особый противопожарный режим на время проведения чемпионата мира по футболу. Согласно постановлению губернатора, разводить костры нельзя до 16 июля. Также в это время запрещено жечь сухую траву и мусор.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу открылся 14 июня и продлится по 15 июля.

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