Футболист сборной России Дзагоев не сыграет с командой Египта

Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев не сыграет в матче второго тура группового этапа чемпионата мира с командой Египта. Об этом сообщила пресс-служба команды в воскресенье, 17 июня.

«Алан Дзагоев не летит с командой на игру в Санкт-Петербург. Он останется в Москве для продолжения реабилитации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что состояние игрока оценят после возвращения команды из Санкт-Петербурга. После этого будет принято решение о его дальнейшем лечении и реабилитации.

Футболист получил травму 14 июня во время матча – открытия ЧМ-2018 против сборной Саудовской Аравии. Встреча закончилась со счетом 5:0. Дзагоев вышел в стартовом составе, но в середине первого тайма из-за повреждения покинул поле в сопровождении врачей. По итогам обследования ему было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра

Матч Россия–Египет начнется 19 июня в Санкт-Петербурге в 21:00. 25 июня в Самаре россияне сыграют с командой Уругвая в матче заключительного тура группового этапа.

Турнир проходит в 11 российских городах. Он завершится 15 июля.