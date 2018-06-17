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Футболист сборной России Дзагоев не сыграет с командой Египта

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев не сыграет в матче второго тура группового этапа чемпионата мира с командой Египта. Об этом сообщила пресс-служба команды в воскресенье, 17 июня. 

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«Алан Дзагоев не летит с командой на игру в Санкт-Петербург. Он останется в Москве для продолжения реабилитации», — говорится в сообщении. 

Уточняется, что состояние игрока оценят после возвращения команды из Санкт-Петербурга. После этого будет принято решение о его дальнейшем лечении и реабилитации.

Футболист получил травму 14 июня во время матча – открытия ЧМ-2018 против сборной Саудовской Аравии. Встреча закончилась со счетом 5:0. Дзагоев вышел в стартовом составе, но в середине первого тайма из-за повреждения покинул поле в сопровождении врачей. По итогам обследования ему было диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра

Матч Россия–Египет начнется 19 июня в Санкт-Петербурге в 21:00. 25 июня в Самаре россияне сыграют с командой Уругвая в матче заключительного тура группового этапа.

Турнир проходит в 11 российских городах. Он завершится 15 июля.

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