В Петербурге запретили разводить костры до конца ЧМ-2018

В Санкт-Петербурге ввели особый противопожарный режим на время проведения чемпионата мира по футболу.

Согласно постановлению губернатора, разводить костры нельзя до 16 июля, сообщает телеканал «78» со ссылкой на правоохранительные органы.

Также в это время нельзя будет жечь сухую траву и мусор. Горожан предупредили о возможности объявления пятого класса пожарной опасности. В этом случае в Петербурге нельзя будет использовать фейерверки, пиротехнику и посещать леса в черте города.

За нарушение запрета гражданам грозит штраф до 4 тыс. рублей, а юрлицам — до 400 тыс. рублей.

Игра сборных Марокко и Ирана 15 июня стала первой для стадиона «Санкт-Петербург» на чемпионате мира по футболу. Со счетом 0:1 победила сборная Ирана.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Сочи. Турнир завершится 15 июля.

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