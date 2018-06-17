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Стал известен главный судья матча между Россией и Египтом на ЧМ

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Фото: Global Look Press/Jales Valquer
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Парагваец Энрике Касерес назначен главным судьей матча между сборными России и Египта на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола (ФИФА).

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Чемпионат мира по футболу стартовал с победы сборной России

Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 между командами России и Египта состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах будет участвовать в матче против россиян. Он получил травму 26 мая в финальной игре Лиги чемпионов.

Чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня и продлится до 15 июля.

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