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Находящийся в тюрьме Лула да Силва вновь выдвинут в президенты Бразилии

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Фото: REUTERS/Rodolfo Buhrer
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Бразильская левая Партия трудящихся (ПТ) объявила о выдвижении на пост президента экс-главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, осужденного за коррупцию.

Торжественная церемония выдвижения состоялась в пятницу вечером в городе Контажем в отсутствии самого кандидата, отбывающего 12-летний срок в здании Федеральной полиции города Куритиба.

«Мы, члены ПТ, будем упорны. Поэтому Лула [да Силва] будет зарегистрирован нашим кандидатом 15 августа этого года», — заявил председатель партии Глейзи Хоффман.

Экс-глава государства, несмотря на обвинения в коррупции, остается фаворитом президентских выборов, которые пройдут в октябре текущего года: по данным соцопросов, за него готовы проголосовать более 30% избирателей.

Открытым остается вопрос, зарегистрируют ли кандидатуру Лулы да Силвы. Согласно бразильскому законодательству, человек, осужденный за коррупцию судом второй инстанции, не может занимать выборные должности.

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