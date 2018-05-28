Президент Бразилии снизил цены на дизель на фоне протестов водителей

Президент Бразилии Мишел Темер уступил требованиям водителей грузовиков, которые парализовали движение в стране своими протестами, и согласился снизить цены на дизельное топливо.

На своей странице в Twitter президент заявил, что цена на дизель уже снижена на 46 сентаво (около 13 центов США). На ближайшие 60 дней она будет действительна. Затем останутся только ежемесячные коррективы, чтобы каждый дальнобойщик мог самостоятельно корректировать свои расходы.

Outra medida: o preço do óleo diesel, já barateado pela redução de R$ 0,46, será válido pelos próximos 60 dias. A partir daí, ou seja, daqui a dois meses, só haverá reajustes mensais. Assim, cada caminhoneiro poderá planejar melhor seus custos e o valor do frete. pic.twitter.com/Z6lnGx8SA7 — Michel Temer (@MichelTemer) 28 мая 2018 г.

Забастовка дальнобойщиков началась 21 мая после того, как государственная нефтегазовая компания Petrobras объявила о новом повышении тарифов на дизельное топливо. В акциях по всей стране приняли участие более 1 млн человек. Бастующие заблокировали около 1 тыс. участков дорог. Протесты привели к дефициту бензина и некоторых продуктов питания.

Президент Бразилии Мишел Темер принял решение направить силы правопорядка для разгона протестующих. По его словам, большинство бастующих приняли условия соглашения, достигнутого между профсоюзами и правительством.